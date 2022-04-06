الاطاحة بـ4 إرهابيين في نينوى

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الإربعاء، القبض على 4 عناصر من عصابات داعش في محافظة نينوى.

وذكرت الوزارة في بيان أن “مديرية مكافحة الإجرام في محافظة نينوى تمكنت من القاء القبض على ارهابي كان يعمل بصفة مقاتل فيما يسمى ( بفرقة ذات الصواري ) خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل”.

وأضافت “وتمكنت مديرية شرطة الكرامة وبعد ورود معلومات دقيقة من القاء القبض على ( اثنين ) من عصابات داعش الارهابية واللذان كانا يعملان بصفة مقاتل فيما يسمى ديوان الجند خلال فترة سيطرة داعش على المدينة”.

وتابعت الوزارة “كما تمكنت مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية من القاء القبض على ارهابي كان يعمل بصفة مقاتل فيما يسمى ( فرقة الفرقان ) خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل”.

مشيرة إلى أن “الارهابيين إلقي القبض عليهم في مناطق واحياء ( الكرامة والانتصار والسماح ) في الجانب الايسر من المدينة ، وسيطرة ( السد ) شمال مدينة الموصل”.