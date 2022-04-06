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الإعلام الأمني تعلن ضبط وكر لـ"داعش" الارهابي جنوبي بغداد


أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأربعاء، عن ضبط وكر لـ"داعش" الارهابي جنوبي بغداد، مشيرة الى اعتقال خمسة إرهابيين في كركوك.

وقالت الخلية في بيان، إن "عمليات منفصلة تضاف الى العمليات الاستباقية التي تنفذها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية لمتابعة عناصر عصابات داعش الارهابي، أسفرت العملية الاولى والمنفذة في محافظة كركوك عن القاء القبض على (5) خمسة ارهابيين والمؤشرة مطلوبيتهم وفق احكام المادة (4/ارهاب) للانتمائهم لعصابات داعش الارهابي".

وأضافت أنه "تم ضبط وكر لعصابات داعش في العملية الثانية المنفذة في قضاء الطارمية ضمن محافظة بغداد والذي ضبط بداخله حزام ناسف وعبوة محلية الصنع مسلكة وبندقية واغطية منام".

وتابع بيان الخلية "اما العملية الثالثة والمنفذة في قضاء عگرگوف، ضبط فيها كدس للعتاد من مخلفات داعش الارهابي احتوى على ثلاث عبوات محلية الصنع على شكل جلكان (20) لتر مخبأة تحت الارض".

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الإعلام الأمني تعلن ضبط وكر لـ"داعش" الارهابي جنوبي بغداد
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