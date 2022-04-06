اندلاع حريق بأحد الفنادق وسط كربلاء

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاربعاء، السيطرة على حادث حريق اندلع داخل جهاز تسخين الماء ( بويلر بخار) موضوع على سطح فندق مكون من خمسة طوابق في شارع "أحمد الوائلي" وسط محافظة كربلاء المقدسة .

وذكرت المديرية في بيان أن "فرق الدفاع المدني أخلت الفندق من النزلاء حال وصولها واستخدمت عجلة السلم لتعجيل الوصول الى سطح الفندق وطوقت وعزلت النيران ومنعت وصولها الى طوابق الفندق الخمسة وانهت الحريق دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم الاضرار المادية".

وأوضحت المديرية ان "سبب الحادث كان نتيجة الاهمال بشروط السلامة الصادرة من الدفاع المدني".