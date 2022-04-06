القبض على إمرأة تتاجر بالفتيات في بغداد

القت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الاربعاء، القبض على متهمة لقيامها المتاجرة بالفتيات في العاصمة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان ان "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد/ قسم مكافحة جرائم الاتجار بالبشر الكرخ، تمكنت من إلقاء القبض على متهمة لقيامها ببيع فتاة بالاشتراك مع متهمة أخرى، تم القبض عليها مسبقا، حيث تم تدوين أقوالها بالاعتراف ابتدائيا وصدقت قضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفها وفق أحكام المادة ٦ من قانون الاتجار بالبشر ".

واضاف البيان ان "مفارز مكافحة إجرام بغداد ألقت من إلقاء القبض على ستة متهمين لقيامهم بسرقة دراجات ضمن مكاتبها في جانب الرصافة، فضلا عن ضبط عجلتين والقبض على حائزيها لوجود إشارة ضبط في قاعدة البيانات".