سلام الزوبعي معلقا على صراع الزاملي والحلبوسي: “شيعة السلطة” يأكلون شركاءهم دائما

علق القيادي في الجبهة الوطنية المدنية سلام الزوبعي، اليوم الثلاثاء، على الصراع الأخير الدائر ما بين رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ونائبه الأول حاكم الزاملي.

وقال الزوبعي، في حديث صحفي أن “صراع الزاملي والحلبوسي لا يشتغل العراقيين وإنما هو مجرد مناكفة بين الزاملي والحلبوسي”،

مشيرا إلى أنه “ما يقوم به الزاملي هو تجاوز لكل الحدود، وهذه الصفة تلازم شيعة السلطة ومن يأكلون شركائهم بطريقة او بأخرى”.

وأضاف، أن “الزاملي يمارس صلاحيات اكثر مما يستحق بالتالي هو نائب وبالرغم من المؤاخذات على الحلبوسي لكنه يواجه حركات بهلوانية من الزاملي”.

يشار إلى أن مكتب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أصدر، يوم أمس الاثنين، إعمامين، يتضمن الأول إلغاء مصطلح “هيئة الرئاسة، فيما يتضمن الثاني حضر الأوامر النيابية والإدارية بتوقيعه.

ولاقى إعمام الحلبوسي الأول، ردا من نائبه الزاملي في وثائق صادرة عن مكتبه، جاء فيها، ان “نصوص المادتين (8/ثانياً) و (9) من النظام الداخلي المتعلقتين بهيئة رئاسة مجلس النواب تنسجم مع أحكام الدستور ولا تتعارض معها ولا مع الصلاحيات الحصرية لرئيس مجلس النواب التي حددها الدستور، وان قرار المحكمة الاتحادية المشار إليه في الإعمام المذكور لم يتضمن النص على عدم دستورية هذه المواد أو إلغائها”.

وحذر النائب مشعان الجبوري، في وقت سابق، من تفكك تحالف “إنقاذ الوطن” بسبب تنازع الزاملي مع الحلبوسي وإصراره على إنه جزء من هيئة رئاسة وليس نائباً للرئيس، ان لم يتدخل الصدر.