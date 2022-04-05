الأخبار

سلام الزوبعي معلقا على صراع الزاملي والحلبوسي: “شيعة السلطة” يأكلون شركاءهم دائما


علق القيادي في الجبهة الوطنية المدنية سلام الزوبعي، اليوم الثلاثاء، على الصراع الأخير الدائر ما بين رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ونائبه الأول حاكم الزاملي.

وقال الزوبعي، في حديث صحفي أن “صراع الزاملي والحلبوسي لا يشتغل العراقيين وإنما هو مجرد مناكفة بين الزاملي والحلبوسي”،

مشيرا إلى أنه “ما يقوم به الزاملي هو تجاوز لكل الحدود، وهذه الصفة تلازم شيعة السلطة ومن يأكلون شركائهم بطريقة او بأخرى”.

وأضاف، أن “الزاملي يمارس صلاحيات اكثر مما يستحق بالتالي هو نائب  وبالرغم من المؤاخذات على  الحلبوسي لكنه يواجه حركات بهلوانية من الزاملي”.

يشار إلى أن مكتب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أصدر، يوم أمس الاثنين، إعمامين، يتضمن الأول إلغاء مصطلح “هيئة الرئاسة، فيما يتضمن الثاني حضر الأوامر النيابية والإدارية بتوقيعه.

ولاقى إعمام الحلبوسي الأول، ردا من نائبه الزاملي في وثائق صادرة عن مكتبه، جاء فيها، ان “نصوص المادتين (8/ثانياً) و (9) من النظام الداخلي المتعلقتين بهيئة رئاسة مجلس النواب تنسجم مع أحكام الدستور ولا تتعارض معها ولا مع الصلاحيات الحصرية لرئيس مجلس النواب التي حددها الدستور، وان قرار المحكمة الاتحادية المشار إليه في الإعمام المذكور لم يتضمن النص على عدم دستورية هذه المواد أو إلغائها”.

وحذر النائب مشعان الجبوري، في وقت سابق، من تفكك تحالف “إنقاذ الوطن” بسبب تنازع الزاملي مع الحلبوسي وإصراره على إنه جزء من هيئة رئاسة وليس نائباً للرئيس، ان لم يتدخل الصدر.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
سلام الزوبعي معلقا على صراع الزاملي والحلبوسي: “شيعة السلطة” يأكلون شركاءهم دائما
باسم خشان: لا اقبل بحكومة يتحكم بها الصدر بـ”الكصكوصة”
اعتقال "متاجر" بالآثار بحوزته تمثال و60 مسكوكة في واسط
المعموري: الحلبوسي يمارس ضغوط على رجال الدين في الانبار
الفتح: الحلبوسي والزاملي يتصارعان على التفرد بالسلطة التشريعية
الاتحاد: الحزب الديمقراطي يستقوي بالتيار الصدري لتمرير مرشحه
شركة بريطانية تعلن حجم العائدات المالية للنفط التي حصلت عليها حكومة كردستان خلال عام 2021
فساد كار في الجنوب.. “محاولات لتأجيج الشارع والانقلاب ضد القوى الشيعية”
محلل سياسي : خطة الحلبوسي لزعامته المكون السني ستطيح به من عرشه
القبض على 4 متهمين بالنصب والاحتيال في بغداد
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1587.3
الجنيه المصري 80
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
منار العامري : بوركتم وبورك قلمكم ...
الموضوع :
الشباب ما بين الواقع والطموح
رياض البغدادي : جزاكم الله خير الجزاء شيخنا الجليل لقد افحمت الكثير من السياسيين الذين لم يكلفوا انفسهم في متابعة ...
الموضوع :
امرأة بعدل أمة من الرجال
محمد العراقي سويسرا : رمضان مبارك عليك سيدي الطيب الغالي المحترم إنشاء الله يارب العالمين اللهم عجل لوليك الفرج لبيك ياحسين ...
الموضوع :
نفحات قرآنية (20) 
احلام الخفاجي : حمى التسقيط في ميزان الظهور الشريف احلام الخفاجي مما لايخفى على احد ان المجتمعات العربية والمسلمة على ...
الموضوع :
شبابنا بين الواقع والموافع الى اين؟!  
ابو سجاد : لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. أعلموا يا بشر . إن الله تعالى كرم بني ...
الموضوع :
لَيسَ الفَتى مَن يُقولُ كانَ أَبي
ابو راسم : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. هذا المقال به كميه هائلة من السب والشتم...يا مسلمين. المسلم ليس سباب ...
الموضوع :
أيها السياسيون العراقيون..عو واقع حالكم، وما يخبئة الإستعمار لكم
علي محمد الميالي : كل عراقي شريف وغيور ويخاف على بلده عليه أن يدعم نواب الإطار التنسيقي ويقف بالضد من كتل ...
الموضوع :
انضمام ثلاث قيادات “سنية” إلى الإطار التنسيقي
صوة العتره : (ال البعاج )بحث مفصل عن ذرية السيد محمد سبع الدجيل ابن الإمام علي الهادي عليهم السلام/السادة ال ...
الموضوع :
سبع الدجيل  في ذكراه....
ابو زهراء : اعظم الله اجركم بهذه الذكرى الاليمة ولكن عزائنا أن الوالد رضوان الله عليه قد أنجب من يكمل ...
الموضوع :
في ذكرى رحيل اية الله الشيخ علي الصغير رضوان الله تعالى عليه
علي ادم محمد : مكتب السيد وزير الماليه المحترم اقدم شكوتي هذه املآ ان تحظى بالاهتمام لحلها قدر المستطاع انا متقاعد ...
الموضوع :
شكوى الى مكتب السيد المفتش العام في وزارة المالية المحترم
فيسبوك