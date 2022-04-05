باسم خشان: لا اقبل بحكومة يتحكم بها الصدر بـ”الكصكوصة”

أعلن النائب المستقل باسم خشان، اليوم الثلاثاء، رفضه حكومة يتحكم بها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بـ”الكصكوصة”.

وقال خشان في حوار متلفز إن “مقاطعتي لجلسات البرلمان جاء بسبب توجه الكتل السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة بنفس قواعد المحاصصة القديمة ومتحكم بها من خارج الحكومة”.

وأضاف خشان، أن “الصدر قال أن الحكومة المقبلة ستكون مختلفة عن سابقاتها لوجود (الكصكوصة) وهذا أمر مرفوض”، مشيرا إلى أنه “مع تشكيل حكومة مستقلة وضد حكومة متحكم بها من التيار الصدري أو من قوى الإطار التنسيقي”.