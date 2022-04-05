المعموري: الحلبوسي يمارس ضغوط على رجال الدين في الانبار

اتهم رئيس اتحاد علماء المسلمين جبار المعموري، الثلاثاء، رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بفرض ضغوط على رجال الدين في الانبار.

وقال المعموري في حديث لـ/ المعلومة/، ان “الحلبوسي يحاول ان يتبوأ المشهد العام ليكون ممثل اهل السنة في العراق عبر بوابة الانبار، لكنه لايملك الكفاءة لهذا الدور الكبير فهو سياسي والموسسة الدينية بعيدة عن سطوته رغم انه فرض ضغوط على رجال الدين في الانبار لمنع بيان حجم معاناة اهلها”.

واضاف ان “ضغوط يفرضها الحلبوسي على الحريات العامة في الانبار والادلة كثيرة، لافتا الى ان الضغوط على رجال الدين تتزايد وفق مايصلنا من معلومات من مصادر عدة”.

ويعاني العديد من الناشطين في الانبار من ضغوط على ارائهم في طرح خفايا الفساد والاستحواذ على السلطة”