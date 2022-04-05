الفتح: الحلبوسي والزاملي يتصارعان على التفرد بالسلطة التشريعية

اعتبر عضو مجلس النواب محمد البلداوي، الثلاثاء، خلافات رئاسة مجلس النواب بين محمد الحلبوسي وحاكم الزاملي بانه يمثل نزاعا واضحا للتفرد بالسلطة التشريعية، فيما أكد ان انعكاسات الخلاف ستؤثر بشكل كبير على التحالف الثلاثي.

وقال البلداوي في حديث ل / المعلومة /، إن “صراع رئاسة مجلس النواب بين رئيس المجلس محمد الحلبوسي ونائبه الاول حاكم الزاملي حول هيئة الرئاسة كان من المفترض ان يناقش داخليا في اجتماع للهيئة وحلها وفق تعاون مشترك لحفظ حقوق وكرامة هذه المؤسسة”.

واضاف، أن “موضوع الخلاف خرج عن مساره الصحيح من خلال تراشق ردود الافعال بين الحلبوسي والزاملي وضهوره بصورة واضحة للشعب العراقي”، مؤكدا أن “رئاسة المجلس كانت من المفترض ان تتعاون فيما بينها لادارة هذه المؤسسة بصورة صحيحة”.

واوضح النائب أن “الخلافات ستبين انعاكاستها على التحالف الثلاثي والذي ينضوي تحته كل من الحلبوسي والزاملي”، مبينا أن “عملية تنازع السلطات بين رئاسة مجلس النواب تمثل مشكلة رهيبة”.

وتابع أن “مجلس النواب يمثل المؤسسة الاولى التي تصحح مسار باقي المؤسسات والتي يراد تجاوز الخلافات والذهاب نحو لغة الحوار خدمة لأعضاء المجلس والشارع العراقي”، لافتا الى أن “الخلاف يمثل نزاعا حقيقا حول سلطة رئاسة السلطة التشريعية”.