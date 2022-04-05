الاتحاد: الحزب الديمقراطي يستقوي بالتيار الصدري لتمرير مرشحه

أكد الاتحاد الوطني الكردستاني، الثلاثاء، عدم وجود مفاوضات وحوارات خارج التوازنات السياسية بين الحزبين الديمقراطي والاتحاد ، موضحاً أن، الديمقراطي يستقوي بالتيار الصدري لتمرير مرشحه.

وقال عضو الاتحاد محمود خوشناو في تصريح ل / المعلومة /، إن “التنازل عن مرشح الاتحاد برهم صالح مستحيلاً ولن نتفاوض ونتحاور خارج التوازنات التوافقات السياسية”، مبيناً أن “الديمقراطي يستقوي بالتيار الصدري لتمرير مرشحه”.

وأضاف أن “الحزب الديمقراطي يتبع سياسية الاستقواء بطرف معين لأزاحه خصومه السياسيين ويستحوذ على حقوق غيره”.

وأوضح أن “جميع أبواب الاتحاد الوطني الكردستاني مفتوحة للحوار والتفاوض وفق التوازنات ولن نتنازل عن حقنا الدستوري باي ثمن”.