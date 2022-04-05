شركة بريطانية تعلن حجم العائدات المالية للنفط التي حصلت عليها حكومة كردستان خلال عام 2021

كشفت شركة ديلويت البريطانية للحسابات عن مجمل مبيعات وصادرات النفط والغاز لحكومة اقليم كردستان للنصف الثاني من عام 2021 حيث بلغ اجمالي صادرات النفط ومكثفات الغاز الطبيعي 2 مليار و 596 مليون و 134 الفا و 22 دولار بحسب موقع الشركة.

وذكر التقرير ، ان صادرات النفط الخام عبر الانابيب لنفس الفترة بلغ 37 مليون و557 الفا و 760 برميل ، فيما كانت كمية النفط الخام المسلم الى وزارة الموارد الطبيعية لأغراض التكرير 2 مليون و 355 الفا و937 برميل “.

واضاف انه ” وفيما يتعلق بالتدفقات المالية بلغت دفعات التعرفة لشركة الطاقة التركية تي اي سي 162 مليون و349 الفا و 297 دولار كما بلغت قيمة الدفعات المقدمة الى اطراف اخرى بواسطة أو بالنیابة عن حكومة إقلیم كردستان مبلغ 37 مليون و473 الفا و 413 دولار “.

وتابع أن ” صافي الرصيد النقدي المستلم من المبيعات والانشطة المرتبطة بها من قبل حكومة اقليم كردستان بلغ مليار و 94 مليون و 365 الفا و 510 دولار “، فيما اشار التقرير الى أنه ” في نهایة الربع الرابع من عام 2٠21 ، لا یزال مبلغ 2٩٤ ملیون دولار أمریكي و 31٠ ملیون یورو من إیرادات النفط لحكومة إقلیم كردستان محفوظا في حسابات مصرفیة في لبنان ولا زالت المصارف في لبنان تقید حركة العملات الأجنبیة إلى خارج البلاد”.