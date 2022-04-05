محلل سياسي : خطة الحلبوسي لزعامته المكون السني ستطيح به من عرشه

رأى المحلل السياسي هيثم الخزعلي، الثلاثاء، أن خطة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي للتفرد بالسلطة وزعامة المكون السني في العراق ستطيح به من عرشه”.

وقال الخزعلي في تصريح ل/المعلومة/، إن “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يسعى ليكون زعيم المكون السني بإقصاء خصومه من الداخل أو حلفائه للتفرد بمنصب أو لقب زعيم المكون السني”.

وأضاف أن “خلافات الحلبوسي مع حلفائه من داخل مكونه أو خارجه ستطيح به من منصب رئيس الهيئة التشريعية”، مبيناً أن “ما يحدث اليوم من خلافات بين التحالف الثلاثي هو بداية لخطة الحلبوسي للتفرد بالسلطة والزعامة “.

وتبادل الزاملي والحلبوسي ، في وقت سابق، كتبا رسمية نشرت في وسائل الأعلام ، تتحدث عن صلاحيات كل طرف والتشكيك ببعض الصلاحيات بين الجانبين