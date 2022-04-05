القبض على 4 متهمين بالنصب والاحتيال في بغداد

ألقت مفارز مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد ، اليوم الثلاثاء، القبض على اربعة متهمين مطلوبين وفق احكام المادة (٤٥٦/ نصب واحتيال).

واضاف بيان للمديرية، انه “حاولوا النفاذ من السيطرات، بعد التأكد من اسمائهم ضمن حاسبة المطلوبين، حيث القت مفارز سيطرة الشعب القبض على اثنين منهم، فيما القت مفارز سيطرتي ابي غريب والتحرير القبض على متهم واحد في كل منهما”.

وتابع انه “تم اصطحاب المتهمين الى مراكز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم اصوليا وفق القانون”.