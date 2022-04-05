القبض على عدد من المتهمين والمطلوبين قضائيا في واسط

أعلنت مديرية شرطة واسط، اليوم الثلاثاء، عن إلقاء القبض على عدد من المتهمين والمطلوبين للقضاء وفق مواد قانونية وجنائية مختلفة.

وذكرت المديرية، في بيان إن “قسم مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية القى القبض على مطلوبين اثنين وفق احكام المادة (٢٨/ مخدرات)”، مبينا انه “قام قسم مكافحة إجرام واسط بالقاء القبض على (٦) مطلوبين وفق احكام المواد (٢١٢ و ٣٤٣ و ٤٤٤ و ٣٧٠ و ٢٣٠ ) ق.ع، و(٢٢) تنفيذ”.

وعلى صعيد أمني آخر تمكنت مفارز قسم الشرطة القضائية التابعة الى قيادة شرطة واسط، ومكاتب التحقيق التابعة لها من “إلقاء القبض على (١٣) متهما مطلوبين للقضاء وفق مواد قانونية مختلفة”.

واضاف “من جانب آخر تم القاء القبض على (٢٢) متهما ضمن الممارسة الأمنية التي توزعت على مراكز شرطة العزة والصويرة، والنعمانية، والعزيزية، والبلدة، والاسرة والطفل”.

وتابع انه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون”.