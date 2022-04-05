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مصدر: رهط الحلبوسي يهيمن على أموال ومشاريع ثلاث محافظات


كشف مصدر نيابي سابق , الثلاثاء , عن مواصلة “رهط” رئيس البرلمان محمد الحلبوسي تفرده بالهيمنة على مشاريع واموال اعمار الموصل وصلاح الدين والانبار,

مبينا ان تعالي الأصوات ضد الحلبوسي وجماعاته في المحافظات الثلاث ليس من باب معارضته سياسيا بل جاءت بعد توزيع الأرباح والمشاريع دون ان يحصلوا على جزء منها.

وقال المصدر ,ان ” تجربة هيمنة رهط الحلبوسي في اعمار محافظة الانبار واستحواذهم على جميع مشاريع المحافظة تم تعميمها على محافظتي نينوى وصلاح الدين مستغلين نفوذهم التشريعي والتنفيذي ” .

وأضاف ان “محافظة نينوى أصبحت تحت الهيمنة الكاملة للحلبوسي وجماعته وان جميع مشاريع واموال اعمار المحافظة أسيرة بيد هؤلاء المتنفذين وعلى رأسهم لجنة اعمار الموصل التي يراسها عبد القادر الدخيل”.

وأشار المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته ان ” تعالي الأصوات ضد الحلبوسي وجماعاته في الانبار والموصل وصلاح الدين ليس من باب معارضته سياسيا , بل جاءت بعد توزيع الأرباح والمشاريع دون ان يحصلوا على جزء منها , حيث بدأوا بتوسيع هوة الخلاف بين الحلبوسي ونائبه الأول الزاملي” .

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مصدر: رهط الحلبوسي يهيمن على أموال ومشاريع ثلاث محافظات
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