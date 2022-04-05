بيارق الخير تحذر.. صراع الحلبوسي والزاملي قد يدخل جدول أعمال جلسات البرلمان

حذرت كتلة بيارق الخير، الثلاثاء، من دخول صراع الحلبوسي والزاملي إلى جدول الأعمال الخاص بمجلس النواب.

وقال رئيس الكتلة محمد الخالدي في تصريح ل / المعلومة /، إن “صراع السلطة بين هيئة رئاسة البرلمان ونائبة يهدد جدول أعمال مجلس النواب “، مبيناً أن “الصراع القائم بين أعضاء فريق رئاسة البرلمان قد يؤثر على تشريع القوانين بشكل مباشر”.

وأضاف أن “القوانين والمشاريع مهدد ومعرضة للتعطيل داخل مجلس النواب جراء اختلاف الرؤى بين الحلبوسي والزاملي”، مبيناً أن “عدم التوافق خارج أسوار البرلمان قد يدخل إلى مجلس النواب بشكل سلبي ويؤثر على المواطن”.

وتبادل الزاملي والحلبوسي ، في وقت سابق، كتبا رسمية نشرت في وسائل الأعلام ، تتحدث عن صلاحيات كل طرف والتشكيك ببعض الصلاحيات بين الجانبين