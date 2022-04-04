نائب سابق يبين مصير الـ400 مليار التي صرفت لإعادة إعمار نينوى

بين النائب السابق عن محافظة نينوى صائب خدر، الاثنين، مصير الـ400 مليار دينار التي صرفت من قبل الحكومة لإعادة إعمار نينوى.

وقال خدر في تصريح ل / المعلومة /، إن “مصير الـ400 مليار دينار عراقي التي صرفتها الحكومة من الأموال المجمدة لإعادة إعمار نينوى ذهبت في مهب الريح، وعمليات البناء والإعمار في نينوى بطيئة جداً”، مشيراً إلى أن “المشاريع في مناطق الأقليات معدومة بشكل جذري”.

وأضاف أن “مناطق الأقليات مثل سنجار وسهل نينوى لم تصل اليها أي مشاريع لغاية اللحظة والحكم البيروقراطي يلاحق الأموال المخصصة للأقليات بشكل كبير”.

وبين أن “البيروقراطية الادارية تعيق بشكل كبير عمليات الإعمار في محافظة نينوى “،مبيناً أن “الأموال المخصصة للمحافظة لا تتماشى مع المشاريع”.

وكان مصدر سياسي قد أكد لوكالة /المعلومة/، في وقت سابق، أن “زيارة مصطفى الكاظمي الأخيرة لمحافظة نينوى كان الغرض منها تحريك 400 مليار دينار عراقي من الأموال المجمدة المعنية بأعمار المحافظة.