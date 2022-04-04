قيادي في الاطار التنسيقي : الحلبوسي استحوذ على صندوق حكومي لاعمار المدن المحررة

اتهم القيادي في الاطار التنسيقي تركي العتبي، الاثنين، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بـ”استحواذ” على صندوق حكومي لاعمار المدن المحررة.

وقال العتبي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” صندوق الاعمار الذي انشئ بعد 2014 لاعمار المدن المحررة بعد تحريرها من داعش الارهابي خضع بشكل واضح لسيطرة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بشكل كامل وهذا الامر مثير للقلق وهناك سجال حيال مشاريع الصندوق ونسب ما يخصص للمدن والتفاوت الحاصل بينها”.

واضاف العتبي،ان “سيطرة الحلبوسي على صندوق الاعمار مثيرة للقلق وتستدعي موقف حكومي في ابعاد الصندوق عن ايدي الساسة بمختلف عناوينها لانها انشى باموال الشعب وهو خصص لاهداف محددة وليست لخدمة مصالح حزبية وسياسية او توجهات معينة”.

وأشار الى انه “حتى التغيرات في حصلت في رئاسة ادارة صندوق الاعمار حصلت بضغط من قبل الحلبوسي”.

وخصصت الحكومات المتعاقبة مئات المليارات من الدنانير لصندوق اعمار المدن المحررة الا انها لم ترى اي تغيرات جوهرية رغم ضخامة الاموال المخصصة.