النائب حيدر اللامي يدعو لعزل الحلبوسي من منصبه لهذا السبب

دعا عضو ائتلاف دولة القانون حيدر اللامي، الاثنين، لعزل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من منصبه قبل أن يعاود تكرار أخطاءه في الدورة السابقة.

وقال اللامي في تصريح ل / المعلومة /، إنه “لا يمكن أن ندع الحلبوسي يكرر القرارات الخاطئة التي اتخذها بحق البلد في الدورة السابقة، الأمر الذي يدعو لعزله من منصبه قبل فوات الأوان “، مبيناً أنه “قاد أسوأ دورة برلمانية في تاريخ العراق الحديث”.

وأضاف أن ” تحركات الحلبوسي على المستويات الخارجية مشبوهة ويحاول بناء وشائج متينة مع الدول المطبعة والكيان الصهيوني وانعكس ذلك جليا في سياساته الداخلية والقرارات المتخذة”.

وكان النائب عن كتلة الصادقون النيابية علي تركي الجمالي، اتهم في وقت سابق من اليوم، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بانتهاج سياسة تكميم الأفواه وضرب الخصوم لاستكمال المشاريع الخليجية في الانبار.