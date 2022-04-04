محلل سياسي : خلاف الحلبوسي والزاملي بداية تصدع الثلاثي

رأى المحلل السياسي ابراهيم السراج، الاثنين، أن الخلاف بين رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ونائبه الاول حاكم الزاملي حول هيئة الرئاسة هو بداية التصدع للتحالف الثلاثي.

وقال السراج في حديث لـ/ المعلومة /، إن “الخلاف بين الحلبوسي والزاملي حول هيئة رئاسة البرلمان هو أن النائب الاول لا يريد ان يسمح لرئيس مجلس النواب بفرض سيطرته على رئاسة المجلس والانفراد بقرارات وعقد الجلسات، لافتا الى أن الحلبوسي لديه نزعة السيطرة والهيمنة والديكتاتورية على البرلمان”.

واضاف، أن “الخلاف هو بداية تفكك التحالف الثلاثي وخاصة ان الزاملي يصر على رأيه مقابل الرفض الشديد من قبل الحلبوسي”.

واوضح السراج أن “جلسات مجلس النواب التي فشلت في تمرير رئيس الجمهورية تعد عاملا قويا على نشوب الخلافات بين التحالف الثلاثي وبالتالي قد ينفلق السيادة من الثلاثي ويذهب باتجاه اخر”، مشيرا الى أن “المحكمة الاتحادية لا يمكنها التدخل في هذا الخلاف، وبالتالي قد يشهد الثلاثي تاثيراً كبيراً وراء هذا الخلاف”.

وكان النائب مشعان الجبوري عبر تغريدة له قد أكد، في وقت سابق من اليوم، أن صراع الزاملي مع الحلبوسي سيتسبب بتصدع التحالف الثلاثي.