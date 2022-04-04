العمليات المشتركة تصدر بياناً غاضباً بعد ارتداء بدلة الجيش في احدى القنوات

أصدرت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاثنين، بياناً غاضباً بعد ارتداء بدلة الجيش في احدى القنوات الفضائية.

وذكرت القيادة في بيان : "يتعرض الجيش العراقي الباسل والاجهزة الامنية على اختلاف صنوفها الى حملات نيل وتسقيط وتسفيه وتشويه قل نظيرها في تاريخ المؤسسات العسكرية هدفها اضعاف المؤسسة وتدمير مخزونها العقائدي وتاريخها الوطني المشرف ومواقفها الميدانية في التصدي للعدوان والحرب البربرية التي شنتها داعش على شعبنا واهلنا, وكان لهذا الجيش موقفا صلبا وعمليات جريئة واستبسال نادر ابان فتوى الجهاد الكفائي وما قدمه الجيش العراقي وسائر الاجهزة والمؤسسات الامنية المرتبطة بها من دروس باسلة وشجاعة باهرة في الدفاع عن العراق وعلى امتداد ساحات الوطن وسواتر المعركة المفتوحة ضد داعش في الوقت الذي كان هؤلاء الذين يتعرضون للجيش في برامجهم التلفزيونية خصوصا مقدم البرنامج وقناته ومن يقف خلفه والفضائية التي يتحدث من على منبرها يختبئون في بيوتهم".

وبينت أنه "في الوقت الذي نحتفظ فيه بحق الردّ القانوني ضد مقدم البرنامج والممثل الذي انتحل صفة عميد في الجيش العراقي وهي صفة يعاقب عليها القانون نؤكد مرة اخرى ان الجيش العراقي بسمعته ومصداقيته وبطولاته وبسالة رجاله وانجازاته التاريخية اكبر من حملات الاعلام المزيف والدعاية الكاذبة ولا يمكن حجب بسالته ومكانته بغربال اما تضحيات ضباطه وصنوفه المختلفة فتشهد له فيها معارك الدفاع عن بغداد وثلاث سنوات من الكفاح الوطني الكبير والمعارك المصيرية الضارية".

وتابعت: "ما اقدم عليه مقدم البرنامج يمثل اساءة بالغة بحق ضباط ورجال المواقف الباسلة المشهودة واذا كان يجهل تاريخ الجيش وانجازاته فليسأل تخوم بغداد عن مسيل الدم الغالي الذي سطر اروع مشاهد التضحية والذود عن الوطن ابان معارك التحرير".

وأكدت أن "بدلة الجيش العراقي لا يرتديها الاّ الشجعان والفرسان والمقاتلون البواسل ولا يتقمصها منتحلو الصفة الذين سيمثلون امام القضاء لينالوا الجزاء العادل".