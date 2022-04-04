نائب سابق: قانون الدعم الطارئ اقصى أربع محافظات جنوبية

أكد النائب السابق عدي حاتم، الاثنين، أن قانون الدعم الطارئ استهدف سلبا المحافظات الجنوبية بشكل مباشر، داعيا، مجلس النواب رفض تمرير هذا القانون.

وقال حاتم في تصريح ل / المعلومة /، إن “قانون الأمن الغذائي يستهدف سلبا محافظات الوسط والجنوب بشكل مباشر، وندعو الجهات المعنية للإسراع في إقرار موازنة عام 2022 وترك هذا القانون “، مبيناً أن “قانون الدعم الطارئ أقصى أربع محافظات مهمة”.

وأضاف أن “قانون الأمن الغذائي أقصى أربع محافظات جنوبية مهمة مثل السماوة، وذي قار، والديوانية، والبصرة التي تعتبر أهم مورد لموازنات العراق”.

وأشار إلى أنه “على الجهات المعنية وأعضاء مجلس النواب رفض تمرير هذا القانون كونه قائم على منافع شخصية وليست منفعة عامة”.

وانتقد رئيس كتلة النهج الوطني احمد الربيعي، في وقت سابق، محاولات مجلس النواب تمرير قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، فيما اعتبر تمرير القانون سابقة خطيرة في تاريخ العراق