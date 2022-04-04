اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاثنين، القاء القبض على متهم بحيازة المخدرات وآخر بالسرقة في بغداد

وذكرت القيادة في بيان، ان “قوة من اللواء السادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية، عن طريق تنفيذ احدى الممارسات الأمنية في منطقة “حي العامل” بالاشتراك مع مفرزة من شعبة استخبارات الفوج الثاني ، تمكنت من إلقاء القبض على متهم يستقل دراجة نارية بعد ضبط بحوزته 114 غم مادة الكرستال، غطاء وجه”.

واضافت، ان قوة من اللواء ذاته بالاشتراك مع مفرزة من شعبة استخبارات الفوج الثالث ومفرزة تمكنت من مكتب مكافحة إجرام حي العامل ، القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة 446 (سرقة) في منطقة “حي الجهاد” جنوب غربي بغداد”.

واشارت القيادة، الى انه “تم تسليم المتهمين الى جهة الاختصاص والطلب اصولياً”.