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الاستخبارات تضبط عجلات تحمل ادوية غير مرخصة شمالي بغداد


اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، عن ضبط ثلاث عجلات براد بداخلها أدوية لا تحمل أوراق رسمية والقاء القبض على سائقيها شمالي بغداد .

وقالت الوكالة في بيان انه "ضمن خطتها الخاصة بشهر رمضان المبارك، شرعت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بعمليات تفتيش وحملات أمنية ضمن قواطع المسؤولية، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز الوكالة من ضبط ثلاث عجلات براد بداخلها أدوية مختلفة غير خاضعة للفحص من قبل وزارة الصحة ولا تحمل أوراق رسمية، كانت مخفية بالقرب من الأشجار في منطقة المشاهدة شمالي العاصمة بغداد".

واضافت انه "تم القاء القبض على ثلاثة متهمين سائقي هذه العجلات"، موضحة انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم لإكمال أوراقهم التحقيقية".

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