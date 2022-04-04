إعمام من مكتب الحلبوسي بشأن جدل "هيئة الرئاسة"

أصدر مكتب رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، إعماماً بعدم دستورية مصطلح "هيئة الرئاسة"، مؤكداً وجوب عدم التعامل به مطلقاً.

وجاء في وثيقة مذيلة بتوقيع الحلبوسي إنه "استناداً إلى المادة (54) والمادة (55) من الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية بالعدد (87/اتحادية/2010) والعدد (5، 6 /اتحادية/22) الباتة والملزمة والمرفقة طياً وأحكام المادة (1 / رابعاً وخامساً) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018، التي تشير جميعها إلى عدم دستورية مصطلح (هيئة الرئاسة في مجلس النواب)، إذ ابطل قرار المحكمة الاتحادية (87/اتحادية/2010) هذه التسمية، وأشار القرار بوجوب أن تكون نصوص النظام الداخلي غير خارجة عما ورد في الدستور؛ لذا يعد مصطلح (هيئة الرئاسة) ملغى ولا يتم التعامل به مطلقاً".