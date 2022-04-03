قيادي بالاطار: تركيا دولة “محتلة” لأراضي عراقية

اكد القيادي في الاطار التنسيقي تركي العتبي، الاحد، بان تركيا دولة محتلة لأراضي عراقية، مشيرا الى أن التوغل التركي اسهم في نزوح الاف الاسر في السنوات الماضية.

وقال العتبي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” التفسير المنطقي لوجود القوات التركية في اجزاء واسعة من مناطق شمال العراق هو أنها دولة احتلال”، مؤكدا أن “القصف المتكرر للقرى هو انتهاك للسيادة الوطنية”.

واضاف العتبي،انه “رغم خطورة التوغل التركي وتداعياته على حياة الاف العوائل لكننا نتفاجئ بغض نظر من قبل بعض القوى السياسية وكأن الامر لايشكل خطورة على الامن القومي العراقي”، مبينا أن “ماتفعله تركيا هو احتلال في وضح النهار وكل ما تطرحه من ذرائع وحجج غير مقبول”.

واشار الى ان “التوغل التركي اسهم في نزوح الاف الاسر في السنوات الماضية وتدمير قرى وقصبات واسعة”، لافتا الى ان “عدم تسليط الاضواء على مايحدث هو الاخر علامة استفهام كبيرة”.

وتشن القوات التركية عمليات توغل وقصف متكررة لمناطق من محافظات اقليم كردستان العراق ما يؤدي الى اصابات بشرية واضرار مادية كبيرة.