اللويزي: الحلبوسي سيفقد منصبه في حال استمرار الخلاف الشيعي

اكد النائب السابق عبد الرحمن اللويزي، الاحد، ان خلاف الشيعي واستمراره سيؤدي الى انهاء تكليف محمد الحلبوسي برئاسة مجلس النواب، مبينا ان اتباع التيار الصدري قد يقتحمون البرلمان باي لحظة والاطاحة به.

وقال اللويزي في حوار متلفز ان “الحلبوسي قلق من عدم تفاهم البيت الشيعي وغياب التوافق يؤثر على منصبه يضطر اتباع التيار الصدري الى اقتحام البرلمان مجددا”.

واضاف ان ” الحديث عن نبذ المحاصصة هي عبارة مغلفة بالحزبية و الاتفاق يعني وصول رئيس وزراء غير معترض عليه نهائيا، الا ان خلاف التيار الصدري والاطار الشيعي ليس على شخص رئيس الوزراء”.

وأشار اللويزي الى ان “التحالف الثلاثي لن يستيطع تشكيل حكومة وفي حال تمكنه فانها لن تصمد طويلا بسبب الخلافات بين اقطاب التحالف وعدم وجود مشتركات حقيقية لادارة الدولة”