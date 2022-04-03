صادقون: الحلبوسي خاضع لجهة سياسية وغير قادر على ادارة البرلمان

أعتبر النائب عن كتلة صادقون النيابية علي تركي الجمالي، الاحد، أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي غير قادر على ادارة البرلمان.

وقال الجمالي في تصريح ل /المعلومة/ أن “هناك استحواذ على ادارة البرلمان من قبل جهة سياسية معروفة “.

وأضاف أن “رئيس البرلمان لا يمتلك أي دور حقيقي داخل مجلس النواب”، مشيرا الى أن “جهة أخرى معروفة هي التي تدير الدفة وتفرض سطوتها على رئيس البرلمان محمد الحلبوسي “.

وشدد على أن “سطوة الحلبوسي داخل مجلس النواب تكاد معدومة في ظل وجود جهة معروفة هي من تدير دفة البرلمان”.