الفتح يشرح أسباب عدم إمكانية تشكيل حكومة أغلبية

كشف النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، الأحد، أسباب عدم إمكانية تشكيل حكومة أغلبية، فيما حذر من ذهاب عملية الاستبداد بالرأي وفرض الإرادات نحو التناحر والاصطفافات السياسية.

وقال كريم في حديث ل /المعلومة/، إن “بعض الكتل السياسية تتكلم عن حكومة الأغلبية الوطنية لكن هذه الأغلبية غير موجودة لأسباب أبرزها؛ من هم الأغلبية وأين هي أغلبيتهم؟، إذا كنا نتكلم عن أغلبية برلمانية فهم فشلوا مرتين في تحقيق نصاب جلسة اختيار رئيس الجمهورية، واذا كانت لا تريد حكومة توافقية فلماذا تشكل تحالفاً ثلاثياً من مختلف المكونات وتترك جزءاً من نفس هذه المكونات وتهمش الاقليات فيما بينهم”.

وخاطب كريم كتل التحالف الثلاثي، “اذا كنتم الأغلبية الوطنية تستطيعون التوافق فيها مع كل الكرد او السنة، فلماذا تتركون جزءا من المكون الشيعي وتحاولون إقصائه من حقه الوطني؟”.

وأوضح النائب عن تحالف الفتح أن “الجميع بدأ يدرك اهمية ان يكون هناك اتفاق سياسي، ليس من أجل المحاصصة او المكاسب او المغانم كما تحاول بعض الأطراف السياسية أن تصورها، انما من أجل العراق ومصلحة شعبه”.

وتابع أن “الكتل السياسية أدركت أن عملية إقصاء وتهميش بعض الأطراف قد تطال التحالف الثلاثي في المستقبل”، مؤكدا أن “عملية الاستبداد بالرأي وفرض الإرادات قد تنتقل الى مرحلة أخطر واعمق من هذه المرحلة والذهاب نحو التناحر والاصطفافات السياسية وغيرها”