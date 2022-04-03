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عضو مجلس النواب سهيلة السلطاني: 800 مليار من أموال نينوى المجمدة مهددة بالدخول في نفق الفساد


أكدت عضو مجلس النواب سهيلة السلطاني، الأحد، أن تحريك 800 مليار دينار عراقي من الأموال المجمدة لإعادة أعمار نينوى في ظل حكومة تصريف الأعمال يراد منه استغلالها والاستحواذ عليها عبر عمليات فساد.

وقال السلطاني في تصريح ل / المعلومة /، إن “تحريك الأموال المجمدة لإعادة أعمار المحافظات لا يجب أن يتم في الوقت الحالي كون الحكومة مؤقتة وستفقد هذه الأموال عنصر الرقابة والمتابعة وتقترب من صفقات الفساد “،مشيرةً إلى أن “تحريك الأموال المجمدة الان عبارة عن ذر الرماد في العيون”.

وأضافت أن “صرف وتحريك 800 مليار دينار عراقي من الأموال المجمدة للمحافظات التي تضررت جراء العمليات الإرهابية سيدخلها في نفق الفساد”.

ولفتت إلى “ضرورة استغلال الأموال في الحكومة القادمة لأنها ستضمن ذهابها للمشاريع الاستثمارية من خلال الرقابة المباشرة “.

يذكر أن هناك مساعي جديدة لرئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي تتزامن مع قرب انتهاء حكومة تصريف الأعمال تتمثل بتحريك 800 مليار دينار عراقي من الأموال المجمدة لإعمار المحافظة

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عضو مجلس النواب سهيلة السلطاني: 800 مليار من أموال نينوى المجمدة مهددة بالدخول في نفق الفساد
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