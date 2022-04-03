المحلل السياسي كاظم الحاج : الرئاسات الثلاث تمارس تكميم الأفواه تجاه المعارضين

أكد المحلل السياسي كاظم الحاج، الاحد، ان بعض الشخصيات السياسية المتنفذة تحاول استخدام ادوات السلطة لغرض فرض سيطرتها ونفوذها ضد الجهات الوطنية المعارضة لها، فيما حذر من تخريب العملية الديمقراطية في البلد بسبب هذه الممارسات.

وقال الحاج في تصريح ل / المعلومة/، إن “بعض الشخصيات السياسية المتنفذة تحاول استخدام ادوات الدولة لغرض فرض سلطتها ونفوذها ضد الشخصيات المعارضة لها وضد توجهاتها في المحافظات الغربية”.

واضاف، ان “الجذور البعثية لبعض العوائل التي انتجت السياسيين بعد عام 2003 لا زالت مستمرة وتمارس نفس ممارسات النظام الديكتاتوري السابق في قمع الحريات وتكميم الافواه للجهات التي تعارض التوجهات الحزبية للرئاسات الثلاث سواء كانت الجمهورية او البرلمان او حتى الوزراء”.

وتابع أن “العملية الديمقراطية تمر بمنحى خطير جدا بسبب الممارسات الديكتاتورية من قبل بعض المسؤولين واستخدام ادوات الدولة لفرض قوتهم وسلطتهم ونفوذهم متجاهلين النظام الديمقراطي و حجم التضحيات التي قدمتها الجهات المعارضة لهم