العامري للسفير الايطالي: لا خيار غير الاتفاق الوطني لادارة المرحلة القادمة

أكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري خلال استقباله السفير الايطالي لدى العراق، ماوريتسيو كريكانتي، الاحد، في مكتبه ببغداد، على ضرورة الاتفاق الوطني في ادارة المرحلة القادمة.

وقال العامري في بيان “ذهبنا الى الثلث الضامن للحفاظ على المسار الديمقراطي في العراق وحفظ حقوق المكون الشيعي، والمبادرة الوطنية التي طرحناها جاءت لانهاء الانسداد السياسي”.

وأشاد العامري، بـ “الدور الايطالي الداعم للعراق وسيادته”، معرباً عن “أمله بتطوير العلاقات في مجالات النقل البحري والجوي لما تتمتع به ايطاليا من خبرات في هذين المجالين”.

من جانبه أفاد السفير الايطالي، بأن “علاقتنا مع بغداد جيدة جداً وايطاليا داعمة دائما الى العراق منذ 2003 وفي حربها ضد الارهاب وسيستمر هذا الدعم مع الاحترام الكامل لسيادة العراق”