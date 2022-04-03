نائبة: ثلاث دول تعرقل تشكيل الحكومة الجديدة

أكدت النائبة انتصار الموسوي، الاحد، أن تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة سببه التدخلات من بعض الدول الاقليمية والدولية.

وقالت الموسوي في حديث لـ /المعلومة /، إن “حالة عدم التفاهم بين القوى السياسية العراقية لانهاء ملف تشكيل الحكومة يعود بالاساس الى وجود تدخلات من قبل الامارات واسرائيل وامريكا التي تريد خلط الاوراق والاساءة للقوى الوطنية التي كانت وراء قرار اخراج القوات الاجنبية من البلاد”.

وأضافت، إن “هناك اجندة تعتمدها تلك الدول في اثارة الفتن داخل العراق في محاولة للاضرار بالحشد الشعبي وانهاء دوره المهم في المشهد الامني من خلال الافتراءات”، مؤكدة بان “الحشد جزء من المنظومة الامنية الرسمية ونحن بالمرصاد لاي اجندة خبيثة ولم نفرط به باعتباره مؤسسة جهادية غير خاضعة لاي محاصصة”.

وتؤكد العديد من القوى العراقية وجود تدخلات اجنبية لعرقلة تشكيل الحكومة المقبلة مع ضخ الكثير من الشائعات للإساءة للحشد الشعبي ودوره الوطني في دعم الامن والاستقرار.