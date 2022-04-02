الاتحاد الوطني الكردستاني : البارزاني عرض على الطالباني عدة مناصب للتخلي عن رئاسة الجمهورية

كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد، السبت، عن عرض تقدم به رئيس الحزب مسعود البارزاني لرئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني يقضي بمنحه عدة مناصب مقابل التخلي عن رئاسة الجمهورية.

وقال محمد في حوار إن “عدم حسم النصاب في جلسة الأربعاء لا يعني أبداً تخلي تحالف “إنقاذ وطن” عن مرشحيه وهناك مدة زمنية تمتد إلى السادس من نيسان على أمل قبول الإخوة في الإطار التنسيقي مقترحات السيد مقتدى الصدر”.

ورجح محمد، “القبول بتوافق يضمن حضور البرلمان، من دون اللجوء إلى المستقلين أو الأحزاب المعارضة التي حاولت انتهاز الفرصة للحصول على بعض المكاسب وفرض شروط تعجيزية”.

وأشار إلى وجود “اجتهاد قانوني من قبل المحكمة الاتحادية للحيلولة دون دخول البلاد الفراغ الدستوري والسياسي”، موضحاً أنَّ “اتفاق الديمقراطي والاتحاد مرهون بموافقة الأخير على مقترحات بارزاني إلى بافيل طالباني، والتي تفضي إلى منح الاتحاد عدة مناصب مقابل تخليه عن رئاسة الجمهورية”.