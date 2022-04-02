مصدر يكشف تفاصيل زيارة الحلبوسي المفاجئة الى الامارات

كشف مصدر مسؤول في محافظة الانبار ، السبت، تفاصيل زيارة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الى دولة الامارات ولقاءه بالشيخ احمد ابو ريشة .

وقال المصدر ان “زيارة الحلبوسي الى الامارات ولقائه مع احمد أبو ريشة تهدف الى تسوية الخلافات التي احدثها انتقاد شقيقه مجيد ابو ريشة في آلية ادارة المحافظة واستحواذه على كافة مواردها الامر الذي خلق من الخلافات التي ادت الى صدور مذكر قبض بحق مجيد ابو ريشة “.

واضاف المصدر ان “الحلبوسي حث احمد ابو ريشة الى الاتصال مع الشيخ مجيد لغرض احتواء الخلافات بين الشيخين مجيد وسطام ابو ريشة اثر انتقادهما لسياسة الحلبوسي في الانبار”،

مبينا ان “الحلبوسي اجرى اتصالات مكثفة مع قائد شرطة الانبار هادي رزيج كسار وقائد عمليات المحافظة الفريق الركن نومان الزوبعي وعدد من قيادات الحشد الشعبي قبل مغادرته العراق متوجها الى الامارات وطلب من القيادات الامنية عدم استخدام القوة خشية تطور الموقف الى ما لا يحمد عقباه”.

واوضح الحلبوسي يحاول خلال زيارته للإمارات الضغط على احمد ابو ريشة من اجل التدخل لانهاء خلافات الحلبوسي مع شقيق ابو ريشه وابناء عمومته “