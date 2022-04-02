الفتح: لا مبررات لموقف التيار ومرشحهم لا يمتلك برنامج حكومي إلى الان

أكد عضو تحالف الفتح عدي حاتم، السبت، عدم وجود مبررات لتمسك التيار الصدري بحكومة الأغلبية، موضحاً أن، مرشحهم لرئاسة الوزراء لا يمتلك برنامج حكومي أو خطة عمل إلى الان

وقال حاتم في تصريح ل / المعلومة /، إن “جميع المكونات انسجمت وتوحدت ولا يوجد مبررات لتمسك زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بإقصاء طرف والمضي بمفرده”، مشيراً إلى أن “مرشح التيار ليس لديه برنامج حكومي أو خطة عمل إلى هذه اللحظة”.

وأضاف أن “هناك ضرورة لدخول المكون الشيعي ككتلة واحدة مجتمعة لضمان حقوق المكون على المدى البعيد”.

وبين أن “برنامج التحالف الثلاثي يعتمد على لي الأذرع وكسر الإرادات وإقصاء قوى سياسية وهو ليس ببرنامج تدار به الدولة، الأمر الذي يجعل نجاحه مستحيلاً”.

وتشهد العملية السياسية انسداداً كبيراً نتيجة عدم وجود تفاهمات بين الكتل والمكونات، الأمر الذي أجل تشكيل الحكومة الجديدة إلى شعار اخر.