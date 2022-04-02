الاتحاد الوطني الكردستاني : لا خير في تحالف يدخله الحزب الديمقراطي

اعتبر عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني ستران عبد الله، السبت، أنه في حقيقة الامر لا خير في اي تحالف يعتمد على الاقصاء و على تجاهل الشركاء في الوطن.

وقال عبد الله في منشور على صفحته في فيس بوك إنه “لاخير في كل تحالف يدخله الحزب الديمقراطي الكردستاني ، لانه ببساطة يعتمد على الانكار و الغرور و الغلبة السياسية كتجربة فاشلة نخر فيها جسد التجربة السياسية في اقليم كردستان”.

وأضاف أن “الحزب الديمقراطي يريد تعميم هذا الفشل عراقيا اما نكاية بكل القوى الديمقراطية التي رفضته اخيرا بعد اداءه السيء طوال الشهرين الماضيين او اعجابا بهذا الخيار الانعزالي الذي دفع هذا الحزب المهيمن نحو الخروج عن الاجماع الكردستاني”.

وبين أنه “لا خير يرتجى من حزب كردستاني يقف بالضد من خيار كل الاحزاب الكردية الاخرى، وتجربة الإقليم لن تنفع العراق كله”.

وتوجه اتهامات للحزب الديمقراطي الكردستاني بمحاولة إقصاء وتهميش القوى والأحزاب الكردية عبر الاستحواذ على جميع المناصب.