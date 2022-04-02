العصائب توجه عتبا لبعض زعماء الشيعة لتحالفهم مع “الانفصاليين أو الدواعش أو فاسدين”، بسبب عناد ومطامح

وجهت عصائب أهل الحق، اليوم السبت، عتباً لزعماء الشيعة لتحالفهم مع “الانفصاليين أو الدواعش أو فاسدين”، بسبب عناد ومطامح، بحسب تعبيرها.

وكتب المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة الصادقون التابعة للعصائب محمود الربيعي، تدوينة على “تويتر” “أغرب ما في هذه العملية السياسية المشوهة أن يضطر زعماء الشيعة وبسبب عناد ومطامح الى التحالف مع إنفصاليين أو دواعش أوفاسدين، بدلاً من ان يتحدوا ويحموا وطنهم ويأخذوا لأهلهم حقوقهم من سراق النفط وموارد المنافذ ويعطوها لفقراء الوسط والجنوب المظلومين قبل وبعد 2003″.

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