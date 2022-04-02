الاطار التنسيقي يدعو التيار الصدري الى اعلان موقف صريح من حلفائه بالتحالف الثلاثي الذين يتبنون مشاريع التطبيع مع اسرائيل

دعا الاطار التنسيقي، اليوم السبت، التيار الصدري الى اعلان موقف صريح وواضح من حلفائه بالتحالف الثلاثي، مبينا ان اطراف في التحالف يتبنون مشاريع التطبيع مع إسرائيل.

وقال القيادي في الاطار التنسيقي محمود الحياني، في حديث صحفي ان "احد مشاريع الإطار التنسيقي هو عدم السماح بذهاب العراق الى التطبيع مع إسرائيل واخراج المحتل من العراق".

وأضاف ان "جزء من الأطراف السياسية التي تحالف معها التيار الصدري تتبنى مشروع التطبيع مع إسرائيل والجزء الاخر يؤمن بمشروع اقلمة وتقسيم العراق"،

داعيا التيار الى "اتخاذ موقف واضح من المشاريع التي يتبناها حلفائه خاصة ان توجهات ومشاريع التيار الصدري تختلف تماما عن مشاريع حلفائه في التحالف الثلاثي".