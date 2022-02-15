الاعلامي نجم الربيعي : مقتدى الصدر رفض التجديد للكاظمي والاخير هدده بفتح ملفات فساد التيار وسحب الدعم الخليجي

قال الاعلامي في قناة التغيير نجم الربيعي ان الزيارة الاخيرة لرئيس الوزراء مصطفى عبد اللطيف مشتت لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد افضت الى ان الصدر رفض التجديد لولاية ثانية له وابن مشتت هدد الصدر بفتح ملفات فساد خطيرة ضد التيار الصدري فضلا عن سحب الدعم الخليجي للصدر

وقال الربيعي في تغريدة له نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي " خلاصة اللقاء بين الصدر والكاظمي ان السيد مقتدى الصدر يرفض تولي الكاظمي لولاية ثانية والاخير قد يفتح ملفات فساد خطيرة ضد التيار الصدري اضافة الى سحب الدعم الخليجي لمقتدى الصدر .

يذكر ان رئيس الوزراء مصطفى عبد اللطيف مشتت زار يوم امس النجف الاشرف والتقى مقتدى الصدر في الحنانة ولم يصدر اي بيان من الطرفين يشرح ما دار بينهما من احاديث حول الوضع في العراق