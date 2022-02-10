المقدم في قوات الرد السريع عمر نزار ينشر فيديو يشرح مظلوميته بعد الهجمة الشرسة عليه

نشر المقدم عمر نزار فيديو يشرح فيه المظلومية التي وقعت عليه من خلال الاتهامات التي وجهت اليه حيث اتهم بعمليات قتل في الموصل بعد التحرير وكذلك خلال فتنة تشرين

يذكر ان وزارة الداخلية استدعت اليوم المقدم عمر نزار وقال المصدر امني أن "التدقيق والتحقيق مع المقدم عمر نزار، سيتضمن تفاصيل الفيديوهات كافة، ومن ثم السماع إلى أقواله، وفي حال ثبتت التهمة عليه، سيتم إجراء اللازم بحقه، ونقله إلى المحكمة العسكرية".

وأشار إلى أن "جميع التهم الموجهة ضد عمر نزار، تعود لسنة 2017، ولم تثبت عليه أي شيء وحصل على براءة حينها"، مبيناً أن "استدعاءه اليوم لوزارة الداخلية، جرى لأخذ أقواله وعاد لمزاولة عمله، لحين إكمال التدقيق في أقواله كافة".