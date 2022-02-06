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تحت التهديد والوعيد امانة بغداد تروم توقيع عقد خاص مع احدى الشركات السعودية


افاد مصدر مطلع ان امانة بغداد تروم توقيع عقد خاص بالاتمتة مع احدى الشركات السعودية على الرغم من رفض وزارة التخطيط هذا العقد واخلاء مسؤوليتها بما يحتويه من مخالفات جسيمة و هدر واضح بالمال العام 

واوضح المصدر ان شركة سعودية اسمها ( اركان / علم ) تعمل على تحويل عمل امانة بغداد الى الاتمتة الالكترونية من خلال اخذ العقد لمدة (١٥) سنة بنسبة كبيرة لاتقل عن ال١٨٪؜ بالسنوات الخمسة الاولى و ١٤٪؜ بالسنوات الخمسة الثانية و ١١٪؜ بالسنوات الخمسة الثالثة …. يعني تكون نسبة الشركة سنوياً مايقارب ٤٥ مليار دينار عراقي … ما عدا كلفة التنفيذ لهذا المشروع تقارب (١٤٩) مليار دينار عراقي 

مشيرا الى ان كل هذا يكون بدون لجنة لدراسة الجدوى لهذا المشروع  في امانة بغداد … 

واكد المصدر انه في اخر يوم من السنة السابقة تم عقد اجتماع هيئة الرأي في امانة بغداد وتمت الموافقة على المشروع وتم تخويل مدير عام التخطيط بالصلاحيات الكاملة لغرض اكمال اجراءات الاحالة وتوقيع العقد .. وهذا العقد بالاصل يقدم مجاناً على وفق التسهيلات المقررة من صندوق الاعمار السعودي لدعم العراق والبنوك التجارية .. يعني هذا المشروع يجب ان يقدم مجاناً الى العراق متسائلا لماذا تم جلب هذا المشروع بهذه الطريقة المكلفة مؤكدا ان هناك ضغوط كبيرة...يتعرض لها الموظفين أعضاء اللجنة وصلت للتهديد والاقالة والاعتقال

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تحت التهديد والوعيد امانة بغداد تروم توقيع عقد خاص مع احدى الشركات السعودية
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