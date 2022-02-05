ممثل مقتدى الصدر في الكاظمية المقدسة حازم الاعرجي يتطاول على مقام المرجعية الدينية والشارع العراقي يستنكر بشدة

ظهر ممثل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في الكاظمية المقدسة حازم الاعرجي في مقطع فيديوي ادعى فيه ان مصدر القرار في العراق هو في الحنانة قاصدا بذلك الصدر واثار حديثه هذا غضب الشارع العراقي واعلن استنكاره الكبير لما قاله الاعرجي واعتبروه بمثابة تطاول على مقام الامام المفدى السيد علي السيستاني فلولا سماحته لانهار العراق

فهو الذي حفظ العراق من الانجرار نحو الهاوية من خلال توجيهاته السديدة فهو اول من دعا الى خروج المحتل الامريكي من العراق واول من دعا الى اجراء انتخابات ديمقراطية واول من دعا الى كتابة الدستور بايدي عراقية خالصة وكان اخر ما قام به الامام المفدى هي الفتوى المباركة التي اطلقها فتوى الجهاد الكفائي التي تشكل من خلالها الحشد الشعبي الذي قضى على عصابات داعش الارهابية

كل هذا والاعرجي يدعي ان مصدر القرار في الحنانة كلا ليست الحنانة وانما ذلك الرجل ذو الشيبة المباركة الذي يسكن دار قديمة للايجار في احد ازقة النجف الاشرف المجاورة لمرقد امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام انه الامام المفدى السيد علي السيستاني وهو مركز القرار وصاحب القرار هو الذي يامر ونحن الذين ننفذ

واعلم يا اعرجي ان سكوتنا عنكم انما للحفاظ على وحدة الشيعة في العراق ولكن ان تتمادوا في غيكم فهذا لن يكون وسنرد عليكم بقوة فلن نسمح لكم او غيركم بالمساس بمرجعيتنا المباركة من خلال التقليل من شأنها كلا ان شانها اعلى منكم ومن يتحكم بكم من الاعراب القابعين في الامارات والسعودية