نجاة نجل رئيس صحوة العراق عبد الستار ابو ريشة من محاولة اغتيال

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بنجاة سطام ابو ريشة، نجل رئيس صحوة العراق من محاولة اغتيال غربي الرمادي.

وقال المصدر إن “مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم على سطام ابو ريشة، نجل رئيس صحوة العراق عبد الستار ابو ريشة”.

وأضاف أن “الحادث جرى في الطريق السريع بي منطقة طوي، غربي الرمادي بمحافظة الانبار، أي قرب محل إقامة ابو ريشة”.

وبين أن “الأسباب غير معروفة لغاية الآن، في ما إذا كان الحادث جنائيا او ارهابيا”.