مصدر امني يوضح سبب اطلاق النار قرب المستشفى الحسيني في كربلاء المقدسة

اوضح مصدر امني في محافظة كربلاء المقدسة سبب اطلاق النار قرب المستشفى الحسيني وسط المدينة

وقال المصدر ان مجموعة من المواطنين قد تشاجروا فيما بينهم في منطقة الحي العسكري مما ادى الى اصابتهم بجروح فتم نقلهم الى المستشفى

وتابع المصدر ان مركز الشرطة في المستشفى قام باخذ افاداتهم حيث تبين انهم قد تشاجروا فيما بينهم فتم اعتقالهم ولكن اهالي المعتقلين هاجموا مركز الشرطة وقاموا بتكسير زجاج نوافذ قسم الطواريء فعندها تدخل افراد شرطة المركز وقاموا باطلاق النار من اجل تفريق المهاجمين وتم اعتقال احد المهاجمين ايضا