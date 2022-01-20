عمليات بغداد تقبض على عدد من المتهمين بينهم منتحل صفة صحفي

اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، عن القاء القبض على عدد من المتهمين بينهم منتحل صفة صحفي.

وقالت القيادة في بيان ان "المفارز المشتركة في قيادة العمليات ومن خلال دورياتها المنتشرة في جانبي الكرخ والرصافة خلال الـ٤٨ ساعة الماضية تمكنت من القاء القبض على ١٩ متهماً بحيازة ومتاجرة المواد المخدرة فيما القت القبض على منتحل صفة صحفي و ٨ متهمين بحيازة الاسلحة والاعتدة الغير مرخصة".

واضافت انه "تم ضبط اسلحة واعتدة :( بندقية عدد ١ ، مسدسات عدد ١٠ مسدس ، عتاد مختلف الانواع ١٨٠ اطلاقة ) فيما تم القبض على متهم بحوزته (كواتم صوت عدد ٢) جاء ذلك بعد تفتيش عجلته ضمن منطقة الاسكان، بالاضافة الى ضبط (٧) باجات مزورة".

واوضحت انه "تم ضبط :( مادة الكريستال ٥٨،١٠ غرام) واجهزة تعاطيها مع ضبط كمية من الحبوب المخدرة".

واشارت القيادة الى انه "تم إحالة الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة الى الجهات المختصة لأتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".