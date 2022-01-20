العامري يدعو الى معالجة الانسداد السياسي بعيداً عن التدخلات الاجنبية

بحث رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الخميس، خلال استقباله في السفير الألماني لدى العراق مارتينيز ييغار، الملفات المشتركة بين البلدين وكيفية تطوير العلاقات الاقتصادية والاستفادة من الخبرات والشركات الالمانية في اعمار العراق، فيما دعا الى معالجة الانسداد السياسي بعيداً عن التدخلات الاجنبية.

وذكر المكتب الاعلامي للعامري في بيان أن "رئيس تحالف الفتح استقبل بمكتبه في بغداد السفير الألماني لدى العراق مارتينيز ييغار، وبحث الجانبان خلال اللقاء الملفات المشتركة بين البلدين وكيفية تطوير العلاقات الاقتصادية والاستفادة من الخبرات والشركات الالمانية في اعمار العراق وخصوصا ملف الطاقة الكهربائية".

واثنى العامري على "الدور الالماني في دعم العراق وثمن احترام الحكومة الالمانية لسيادة العراق"، مشددا على ب"ذل كل الجهد من اجل معالجة الانسداد السياسي وايجاد مخرج للعملية السياسبة بروح وطنية جادة بعيداً عن كل التدخلات الاجنبية".

من جانبه أكد السفير، دعم بلاده لاستقرار و وحدة العراق، قائلا "نتابع عن كثب تطورات المشهد باعتبارنا شريك قريب من العراق ونؤمن بأن اي قرار مصيري يجب ان يكون بلا تدخل خارجي".