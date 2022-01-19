دبلوماسي ايراني يكشف عن ادلة تثبت تورط الامارات بمؤامرة لاستهداف العراق

اتهم الدبلوماسي الإيراني السابق أمير موسوي، الاربعاء، الامارات بمحاولة الانفراد ببعض الشخصيات السياسية العراقية للقضاء على المتبقين، مبينا ان الاستخبارات الإيرانية تمتلك معلومات بوجود سيناريو على غرار التمهيد لدخول داعش.

وقال موسوي في حوار متلفز ان “الإمارات تريد أن تستفرد بشخصيات عراقية محددة للقضاء على الجميع وان هناك بؤرة تشكلت في المنطقة لضرب استقرار العراق”.

واضاف ان “الاستخبارات الإيرانية تمتلك معلومات على غرار التمهيد لدخول داعش وتم الكشف عن توجه خطير واجتماعات في الإمارات تستهدف العراق”.

واشار الى ان “هناك تسجيلات ووثائق حساسة عن تواصل بين الإمارات وشخصيات عراقية “، مبينا ان “لقاء قائد فيلق القدس اسماعيل قاآني ووزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر كان موفقا وكان لا بد من ايصال معلومات خطيرة للصدر مباشرة”.