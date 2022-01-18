الأخبار

المحافظات التي قررت تعطيل دوام مدارسها غداً


قررت محافظات عراقية تعطيل دوام المدارس ليوم غد الاربعاء بسبب انخفاض درجات الحرارة وارتفاع الاصابات بكورونا.

محافظة الديوانية

أعلن المحافظ زهير علي الشعلان، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد للمدارس الإبتدائية ورياض الأطفال فقط، نظراً لإنخفاض درجات الحرارة دون مستوى الصفر المئوي.

محافظة بابل

قال محافظ بابل حسن منديل، إنه لمقتضيات المصلحة العامة ولتقرير الانواء الجوية تقـرر ان يكون يـوم غد عطلة رسمية لطلبة المدارس ورياض الاطفـال فقط.

محافظة واسط

قررت محافظة واسط، الثلاثاء، تعطيل دوام المدارس ليوم غد الأربعاء نتيجة انخفاض درجات الحرارة.

محافظة الأنبار

قررت محافظة الأنبار تعطيل الدوام الرسمي في المدارس ليومي الأربعاء والخميس بسبب انخفاض درجات الحرارة.

محافظة كركوك

 

أعلنت محافظة تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة ليومين؛ بعد ارتفاع إصابات جائحة كورونا، وانخفاض درجات الحرارة.

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
المحافظات التي قررت تعطيل دوام مدارسها غداً
احباط محاولة لتهريب “17” طنا من الأدوية الى بغداد
الدعوة لتظاهرات في سهل نينوى احتجاجا على امر انسحاب قوات الحشد الشعبي
عضو تحالف الفتح حامد الموسوي: اطراف سنية هي من استهدفت مقار تقدم لاثارة الفوضى
الهيئة الوطنية للتنسيق الاستخباري تدعو للابتعاد عن الأجندات الحزبية والسياسية والولاءات
نائب: ادارة الحلبوسي في الدورة السابقة لم تكن سليمة ابدا
الوطني الكردستاني يؤكد تمسكه لدخول قصر السلام .. “والا ستختل المعادلة”
الإطار التنسيقي: نحن الكتلة البرلمانية الأكبر ونسير نحو تشكيل الحكومة
اللكاش : القصف في ابو ظبي والعويل في بغداد
وفاة مسؤول كردي كبير بفيروس كورونا
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1666.67
الجنيه المصري 92.76
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
نجم السها : حياك الله وبياك ،كلنا الشيج جعفر الابراهيمي ،اوكل الشرفاء مع الشيخ جعفر الإبراهيمي، فما يفعلونه هي حرب ...
الموضوع :
الى سماحة الشيخ جعفر الإبراهيمي مع التحية ..
رسول حسن نجم : الالتقاء الروسي_التركي في أغلب الاستراتيجيات واختلافهما في التكتيك بفعل العوامل التي ذكرها جنابك الكريم... كذلك الرجوع الى ...
الموضوع :
تركيا والحرب الثالثة..الحياد المرن .... 
احسنتم لطرح لدعوة : البشر وصل مرحلة يبارز بها خالقه !!! والا كوكب يعيش ازمه وباء فتك ويفتك كل ثانية بالناس ...
الموضوع :
مدينة العاب السندباد لاند في بغداد تنشر الفجور والرذيلة
حامد كماش آل حسين : تنبيه: الظاهر سقطت سهوا كلمة (ما كانوا) من تعقيب سبط ابن الجوزي على كلام الحاكم: • الموجود: ...
الموضوع :
من مناقب وألقاب الإمام علي بن أبي طالب «عليه السلام» 4. أبو تراب
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا لكم ...
الموضوع :
في اليوم العالمي لحقوق الانسان 
بهاء حميد ال شدود : تحية طيبة لابد من المتكلم في الانساب أن يكون من ذوي الاختصاص وذو أمانة وصدق الحديث، وانا ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
كاظم احمد حمزه عراك : السلام عليكم اقدم شكوى الى شركة آسياسيل عن الابراج نحن في محافضة بابل ناحية المدحتيه يوجد برج ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا لكم ...
الموضوع :
وحي القلم : حيتان البحر!! 
رسول حسن نجم : جزاك الله خيرا وحفظك من كل شر. ...
الموضوع :
قالوا لي ما تكتبهُ لَيسَ جُرأَة والتطاول على المقامات غباء.
رسول حسن نجم : أحسنت الشرح والتوضيح والالمام بمشكلة تكريم المبدعين (الأحياء) اما الأموات منهم رحمهم الله فلامشكله في تكريمهم!.. في ...
الموضوع :
عقدة تكريم المبدع قبل موته
فيسبوك