المحافظات التي قررت تعطيل دوام مدارسها غداً

قررت محافظات عراقية تعطيل دوام المدارس ليوم غد الاربعاء بسبب انخفاض درجات الحرارة وارتفاع الاصابات بكورونا.

محافظة الديوانية

أعلن المحافظ زهير علي الشعلان، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد للمدارس الإبتدائية ورياض الأطفال فقط، نظراً لإنخفاض درجات الحرارة دون مستوى الصفر المئوي.

محافظة بابل

قال محافظ بابل حسن منديل، إنه لمقتضيات المصلحة العامة ولتقرير الانواء الجوية تقـرر ان يكون يـوم غد عطلة رسمية لطلبة المدارس ورياض الاطفـال فقط.

محافظة واسط

قررت محافظة واسط، الثلاثاء، تعطيل دوام المدارس ليوم غد الأربعاء نتيجة انخفاض درجات الحرارة.

محافظة الأنبار

قررت محافظة الأنبار تعطيل الدوام الرسمي في المدارس ليومي الأربعاء والخميس بسبب انخفاض درجات الحرارة.

محافظة كركوك

أعلنت محافظة تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة ليومين؛ بعد ارتفاع إصابات جائحة كورونا، وانخفاض درجات الحرارة.