احباط محاولة لتهريب “17” طنا من الأدوية الى بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، تمكن وكالة الاستخبارات من إحباط محاولة تهريب 17 طناً من الأدوية.

وذكرت الخلية في بيان ان “الوكالة تمكنت من إحباط محاولة إدخال 17 طناً من الأدوية المهربة قادمة من احدى المحافظات باتجاه العاصمة بغداد”.

واضافت أن “الأدوية غير خاضعة للفحص والسيطرة النوعية في وزارة الصحة”.

وأوضحت أن “عملية الضبط جاءت في إحدى سيطرات بغداد بعد ورود معلومات دقيقة عن محاولة التهريب ونصب كمين محكم نتج عنه إلقاء القبض على صاحب العجلة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقة أصوليا لينال”.