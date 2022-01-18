عضو تحالف الفتح حامد الموسوي: اطراف سنية هي من استهدفت مقار تقدم لاثارة الفوضى

اتهم عضو تحالف الفتح حامد الموسوي، الثلاثاء، اطرافا سياسية سنية لم يسمها بالتورط بمهاجمة مقار حزب التقدم ببغداد لاثارة الفوضى، مبينا ان استهداف المصارف والمقار الحزبية في بغداد هدفها خلط الأوراق.

وقال الموسوي في حوار متلفز إن “الاصطفافات القومية والطائفية التفاف على استحقاق المكون الأكبر وان مخرجات زيارتي رئيس تالف الفتح هادي العامري إلى الحنانة وأربيل إيجابية”.

واضاف ان “هناك من يسعى لضرب الأمن الذي تحقق بدماء العراقيين وان طرفا سنيا هو من استهدف منزل النائب عن تقدم عبد الكريم عبطان”، مشيرا الى أن “استهداف المصارف والمقار الحزبية في بغداد هدفها خلط الأوراق”.

ولفت الموسوي الى ان “لقاء العامري والصدر حمل رسالة للقوى الكردية بوحدة البيت الشيعي”، معتبرا ان “معادلة الحلف الثلاثي تحققت في تركيا والإمارات”.